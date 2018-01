T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LETY SALAZAR, “AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS”.

A CANTUROSAS HALLAN DESVÍOS POR $900 MILLONES

REZA EL ADAGIO que “nada es para siempre” y vaya que en esto hay sobrada razón, porqué SI LETY SALAZAR VÁZQUEZ, ex alcaldesa de Matamoros, pensó que, “nadie podría percatarse de las trapacerías financieras” que ella cometió durante su gobierno, hoy ha quedado claro que esta señora o señorita, ya está al descubierto, porque la Auditoría Superior del Estado que preside JORGE ESPINO ASCANIO, al revisar sus cuentas Públicas de 2014 a 2016, ha encontrado un total de 114 observaciones, por un monto de 1,371 millones de pesos que esta mujer presuntamente se embolsó y por cuyo detalle tendrá que ser llamada “al banquillo de los acusados”.

ESTA ANÓMALA situación financiera, que sin duda deberá enfrentar la ex alcaldesa matamorense, “es la consecuencia del hambre al dinero ajeno”, motivo por el que, LETY, al igual que otros ex alcaldes, de ser llamados por irregularidades detectadas en el manejo de sus finanzas, se verán obligados a dos cosas: La primera tener que acudir a donde se les cite o se les llame para que expliquen “porque hay faltantes millonarios en las cuentas públicas que rindieron al final de sus gobiernos”. Y la segunda será que Lety, responda en el marco de la ley a la grave imputación y no se fugue como es lo que comúnmente ocurre en este tipo de situaciones de carácter judicial.

ESTA CLASE de manejos financieros irregulares, “son obviamente el emblema de los actos de corrupción e impunidad, a los que todo edil estaba acostumbrado a consumar en el pasado, que al fin y al cabo siendo gobiernos estatales del mismo partido político o simplemente amigos de corruptos gobernadores, “nunca serían enjuiciados” y “muchos menos encarcelados”, pero desgraciadamente para esa clase de “políticos bribones y ladrones”, hoy la historia pinta diferente, porque el nuevo Gobierno de Tamaulipas, respeta la ley y exige se cumpla, postura distinta a los mandatos estatales pasados.

Y POR ESTA RAZÓN fundamental, hoy ya ha sido internado en la cárcel el ex Gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, político victorense que, pensó que todo habría de continuar igual o en el mismo sentido, es decir sin consecuencias funestas como la que hoy ya enfrenta”, cuestión por la que, debe tenerse la certeza de que la matamorense ex alcaldesa LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, al detectársele en sus cuentas públicas rasgos financieros inexplicables o irregulares, si se siente segura haber hecho las cosas bien, deberá acudir “a sentarse al banquillo de la vergüenza y demostrar su inocencia”, lugar específico “donde la autoridad judicial sienta a los rateros o amantes de lo ajeno y explique “porque entonces, hay el considerable faltante de los 1,371 millones de pesos” en su gobierno.

EL QUEBRANTO financiero expuesto públicamente por la Auditoría Superior del Estado, es porque el personal de esa oficina, contempló las irregularidades a las que ya ha hecho referencia el titular JORGE ESPINO ASCANIO, detalle o tema al que la ex edil de la tres veces heroica Matamoros, LETY SALAZAR, está obligada a explicar a las familias de esa población, porque hay ese mal manejo de recursos, el que de no ser aclarado por la ex primera autoridad municipal de aquel puerto, ésta, naturalmente, tendrá que “ponerle a la corrida, ocultarse donde no la encuentren o bien regresar lo que se llevó” o finalmente “ser puesta en el lugar donde se instala a los delincuentes”.

HALLAN A CANTUROSAS DESVÍOS POR $900 MILLONES

POR OTRA PARTE, les refiero que, al también repudiado ex alcalde de Nuevo, Laredo CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, al revisarse sus cuentas públicas del 2014 al 2016, la Auditoría Superior del Estado, le detectó un faltante de 900 millones de pesos, con lo cual se confirma que Canturosas, también será llamado “a donde se cita a los presuntos ladrones”, todo por haberse agenciado el dinero del pueblo Neolaredense, motivo por el cual “el ex edil de aquel puerto fronterizo, “NO ESTÁ LIBRE DE PECADO”.

POR SU PARTE, el Presidente del Congreso de Tamaulipas Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, informó que el Auditor Superior Jorge Espino Ascanio, “al igual que a Leticia Salazar Vázquez ex alcaldesa de Matamoros, detectó inconsistencias en las cuentas Públicas del ex edil de Nuevo Laredo CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL”, detalle por el cual “este par de panistas”, también están condenados a la aplicación de la ley y obviamente, “no tendrán escapatoria judicial”, porque los que la hicieron “la tienen que pagar”.

ASÍ ES QUE, el engranaje de la corrupción y de la impunidad, está brotando en grado superlativo hoy en día, todo porque nefastos actores políticos del pasado inmediato como CANTUROSAS VILLARREAL, con toda facilidad, antes de concluir sus periodos administrativos, se agenciaron los dineros de los pueblos que gobernaron, todo por haber tenido bajo su dominio el poder políticos de sus comunidades.

Y PARA que los ex alcaldes como Carlos Canturosas Villarreal de Nuevo Laredo y Leticia Salazar Vázquez de Matamoros, demuestren SU INOCENCIA sobre lo que hicieron en sus administraciones, la ASE dijo que, estos “tienen 15 días hábiles para que contesten a las irregularidades detectadas en sus manejos financieros”, POR LO QUE DE NO HACERLO, por lógica, tendrán que correr la misma suerte que hoy ya enfrenta el, ex gobernador priista Eugenio Hernández Flores, cuya cuestión “no es ninguna amenaza o cacería de brujas”, sino “la honesta aplicación de la ley” contra los presuntos rateros con credencial.

