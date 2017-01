Tamaulipas y Texas se complementan: Cabeza de Vaca

Mission, Texas.- En su segundo día de actividades en el Valle de Texas, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reiteró el llamado dirigido a los líderes de la frontera entre Tamaulipas y Texas a fortalecer los lazos culturales y comerciales que durante generaciones, han hecho única a esta región.

Tras reconocer que en las últimas 48 horas, no han sido fáciles en cuanto a los pronósticos de la relación entre México y los Estados Unidos, el mandatario dijo que él en lo particular no puede esperar a que los gobiernos de ambos países definan los proyectos conjuntos.

Al hablar como orador principal del encuentro que reunió a alcaldes y funcionarios de Texas y 10 estados mexicanos, García Cabeza de Vaca dijo que las comunidades fronterizas son aliados y sus economías se complementan.

“Nosotros nos complementamos, que no somos una amenaza una a la otra, que entre ambos países podemos fortalecernos cada vez más y aquellos que piensan que la situación económica entre ambos países hacen que se pierdan empleos creo que están muy equivocados, nuestra verdadera competencia es contra otros países del mundo”, precisó el Gobernador.

En conferencia de prensa previa al evento, acompañado del alcalde anfitrión de las festividades, Norberto Salinas y el alcalde de Hidalgo, Martín Cepeda, el mandatario tamaulipeco dijo que trabajará con las autoridades del Valle de Texas para ayudar la actividad comercial entre las regiones.

“En la medida que trabajemos juntos (Tamaulipas y Texas) vamos a ser más competitivos, vamos a mejorar nuestra calidad de vida en ambos lados de la frontera”, apuntó el Gobernador García Cabeza de Vaca.

El Festival de los Cítricos celebró este fin de semana su edición número 80 con un desfile, en el que se designó al Gobernador de Tamaulipas como invitado distinguido.

