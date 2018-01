TECLAZOS

Guadalupe E. González

INICIA PROCESO DE EXTRADICIÓN DE EUGENIO A ESTADOS UNIDOS

SIN LUGAR A DUDAS, el ex Gobernador de Tamaulipas EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, finalmente, será extraditado a la Unión Americana, tras la solicitud planteada por la autoridad estadounidense ante el Gobierno de México, tema que desde ayer ha causado enorme expectación y revuelo político en Tamaulipas y en toda la geografía nacional, porque de consumarse, “este proceder diplomático”, queda como ejemplo para otros gobernadores que, validos del poder político y público que tuvieron, “se agencian impunemente, los dineros de los pueblos que gobernaron”.

PARA ELLO, quiero decirles que, la extradición de Eugenio Hernández Flores, “era un hecho” y esta se sustenta en la Petición diplomática planteada por el Gobierno de Estados Unidos ante el Director General de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría General de la República, por cuya cuestión, a través del oficio DGP/2581/17, se solicitó la orden de detención provisional con fines de extradición del ex gobernador tamaulipeco y por este motivo, la PGR, ya ha solicitado la información correspondiente a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, para reunir los requisitos sobre el reclamo judicial, hecho por la autoridad extranjera.

EUGENIO, es reclamado por el vecino país del norte, por su probable participación en hechos con apariencia de delitos contemplados en la ley estadounidense, cuyas conductas del ex gobernador de Tamaulipas son punibles, con penas privativas de libertad, de las que se explica “no son menores a un año” y por esta razón a través de la embajada norteamericana en México, se obró por su captura, y por ello, el ex mandatario tamaulipeco, desde el pasado 6 de Octubre se encuentra internado en el CEDES de ciudad Victoria Tamaulipas, pero por los delitos de peculado y manejo ilegal de recursos públicos.

EN ESTADOS UNIDOS, Hernández Flores, es reclamado por ser probable responsable de los delitos de Asociación delictuosa, por haber incurrido en acciones ilegales como “el lavado o blanqueo de dinero público”.

LA INVESTIGACIÓN contra el ex gobernador de Tamaulipas, según las autoridades de EU, reveló que Eugenio Hernández Flores y Oscar Manuel Gómez Guerra, “hicieron uso de contratos falsos”, para robar dinero al gobierno, “a través del uso de un banco de alimentos ficticio” y al mismo tiempo, haciendo uso de otros medios ilegales, hurtando alrededor de 300 millones de pesos al Gobierno de Tamaulipas.

EN LA INDAGATORIA, también salió a relucir que, “Eugenio, usó a Oscar Manuel Guerra, para que éste, obviamente, le ayudara a constituir las empresas ficticias, a las que tienen como referencia las autoridades norteamericanas, empresas que fueron las que finalmente, “concertaron los contratos falsos”, pero además hay la versión de que Oscar, fue quien usó a otras personas a que le ayudaran a formalizar “las empresas fantasmas mexicanas” y de esta manera obrar por la aperturas de las cuentas bancarias en EU y en las mismas captar o recibir los dineros de los fondos públicos, presuntamente sustraídos del Gobierno de Tamaulipas.

EN ESTO hay que señalar que luego de que en los Estados Unidos, se aperturaron las cuentas de las empresas mexicanas fantasmas y se captara por este medio bancario el dinero, presuntamente robado y extraído del gobierno, “los cómplices del ex ejecutivo estatal EHF, recibieron sus pagos en sus cuentas bancarias particulares, obrando Oscar Manuel por tomar su parte y “el resto de los fondos millonarios en la cuenta de otro conspirador”, el que finalmente, según la investigación de la autoridad americana, resultó ser nada menos que el hoy ex Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores.

POR LO ANTERIOR, se ha establecido que Oscar Manuel Guerra, era el hombre de entera confianza de Eugenio Hernández y por esta razón fue quien siempre manejó todos los negocios de él, e incluso, era quien transfería los fondos público malversados para Eugenio, mientras que Eugenio, se dedicaba a ejercer o desarrollar su actividad de Gobernador del Estado de Tamaulipas, pero “como nada puede quedar oculto para siempre”, hoy todo lo que mal ejerció Hernández Flores, durante su período administrativo, “está saliendo a la luz pública” y por esta causa, hoy ya no hay la menor duda de que el ex mandatario tamaulipeco, “SERÁ EXTRADITADO A LA UNIÓN AMERICANA”, a fin de que responda a los delitos en los que allá incurrió.

OTRA RELEVACIÓN de suma importancia es la que hicieron los conspiradores respecto a que Oscar Manuel Guerra, también se encargaba “de Inflar los contratos” que favorecían a las empresas fantasmas, porque finalmente, el beneficiado directo era su socio Eugenio Hernández, cuya maquinación matemática, siempre fue fraguada, con el firme propósito de seguir amansado toda la fortuna posible a través del saqueo de dinero público, para al concluir su mandato EHF, no tener problemas financieros de ninguna índole para el resto de su vida.

DE IGUAL MANERA en este súper interesante tema de corrupción e impunidad, que ya está siendo del dominio público en Tamaulipas y México, también se habla de que, “los contratistas” que licitaban los contratos del gobierno, “tenían que pagar sobornos considerables”, con lo que les garantizaba ser ellos los favorecidos y de esto, naturalmente, se encargaban Eugenio Hernández y Oscar Manuel Guerra.

POR CUANTO a la solicitud de extradición del ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, la autoridad estadounidense, ya ha presentado los requisitos y las formalidades que se deben reunir, para el efecto de expedir la orden de aprehensión que, en esta ocasión fue solicitada con fines d extradición, cuyo detalle, la verdad, ha dejado atónitos, perplejos y francamente sorprendidos a muchos ex funcionarios públicos de distintas instancias que, puedan estar en las condiciones en las que hoy se encuentra el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores del sexenio 2010-2016.

FINALMENTE, se comenta que, la comisión de los delitos cometidos, presuntamente, por el ex mandatario tamaulipeco, son: Asociación delictuosa, “en el cual se contempla el lavado de dinero”. Así como la Operación de un negocio con envíos de dinero “sin licencia”. Y Asociación delictuosa “por cometer fraude bancario”, eso es lo que la autoridad americana, le imputa desde el punto de vista jurídico al ex Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores.

MIENTRAS QUE, EL Juez Raymundo Serrano Nolasco, por su carácter de Juez de Control, resolvió que, el ex gobernante tamaulipeco Eugenio Hernández Flores, quede a disposición de la autoridad federal, para que sea extraditado al país que lo reclama.

