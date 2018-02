TECLAZOS

“EX ALCALDES, CON LA SOGA AL CUELLO”….!

NADA EN LA VIDA es para siempre y “menos cuando alguien se agencia lo ajeno, abusa del poder o porque simplemente incurren acciones que violentan la ley”, motivo por el cual varios ex Presidentes Municipales de Tamaulipas, por haberse extralimitado en sus funciones o robarse los dineros de los pueblos que gobernaron “ya están al descubierto” y por ello, “solos se han echado la soga al cuello” y por esta razón política fundamental, ya andan prácticamente, “en plan de prófugos de la justicia”.

ENTRE LOS ACTORES políticos que aparecen como presuntos ladrones o “amantes de lo ajeno”, están los ex alcaldes de Nuevo Laredo y Matamoros CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL y LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, ambos ex ediles emergidos del PAN. El primero con un pendiente económico que rebasa los 900 millones de pesos, mientras que al ex alcaldesa matamorense LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, “resultó más larga que ancha”, porque esta, “mostró mayor hambre a los recursos ajenos” porque, según el resultado de sus cuentas públicas, no han justificado alrededor de 1, 372 millones d pesos.

POR LO QUE, este adverso engranaje financiero, viene a confirmar que los panistas ex alcaldes de los referidos puertos fronterizos, “deberán acudir ante la ASE y la ASF a justificar los registros irregulares de su cuentas públicas” o de plano, desde ahora, “ya están convertidos en prófugos de la Justicia”, porque saben perfectamente bien que, “las autoridades judiciales, por los malos manejos de los recursos, andarán tras de ellos, todo por haberse apropiarse de los dineros públicos que tuvieron bajo su poder y dominio.

POR LO ANTERIOR, Canturosas y la señora Salazar Vázquez, pese a haberse auto-denominado “ser los mejores alcaldes de sus épocas”, hoy se encuentran ante muy grave predicamento judicial, cuyo dilema, “no podrán sacudírselo”, porque en la rendición de cuentas ante la Auditoría Superior del Estado y la Federación, “los números de sus manejos contables no concuerdan, tema que llama poderosamente la atención, porque ambos ex ediles de Matamoros y Nuevo Laredo, “salieron súper cuajados de lana”, porque criminalmente, LOS COMPADRES LETY Y CARLOS, “se sirvieron con el cucharón”. Y por esta causa, tendrán que andar por buen tiempo, “huyendo de la Justicia”.

HOY TAMAULIPAS, mantiene una dirección política distinta, donde la calidad en obras y servicios debe predominar en toda su extensión y por ello, se proyecta calidad en servicios, manejos financieros y en muchos rubros más, para que las familias de todos los estratos sociales, “tengan una mejor calidad de vida”, y para ello, se requiere que los alcaldes en funciones, entiendan que deben hacer bien su trabajo, para que se eviten funestas consecuencias, como las que ya enfrentan y sufren ex ediles de la talla de CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL Y LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ.

LO RAZONABLE de este escenario político, administrativo y financiero es que, “los panistas ex alcaldes, si pretendían que el PAN los proyectara para nuevos cargos de elección popular”, Leticia y Carlos, por su mala reputación política, “estarán lejos de lograr esa posibilidad”, porque el PAN, sabe que gentes como ellos, lejos de fortalecer al partido lo quebrantan y por esta razón, desde ahora a ambos ex ediles, se les considera personas “non gratas” para el partido albiazul.

Y POR TANTO, considero que los malos políticos de Acción Nacional, tendrán que irse hacia otros horizontes, siempre y cuando “no les caiga la voladora” de manera repentina, como ya le ha sucedido a varios políticos sátrapas y rateros como muchos que, hoy en día, ya están rindiendo cuentas en las ergástulas de los penales del estado y del país, “todo por haberse transformado de servidores públicos a delincuentes de élite y con charola”.

PERO también “hay otros ex Presidentes Municipales del Estado, como JOSÉ ELÍAS LEAL de Reynosa, MARIO DE LA GARZA de San Fernando, ALBERTO NERI CASTILLA de ciudad Madero, a los que, “les dio por andar de mañosos” o manos largas, porque se adjudicaron los recursos públicos, cuestión por la que, ahora, ya están siendo señalados con índice de fuego, esto en base a los resultados de sus cuentas públicas.

Y POR ELLO, tengan la plena certeza de que, “aquellos ex alcaldes que se robaron los dineros de los pueblos que gobernaron, repito, tendrán que irse más pronto que inmediatamente del territorio nacional, para ocultarse donde se pueda, con tal de que, “no los encuentren”, pero es tan pequeño el mundo que a TOMÁS YARINGTON RUVALCABA, ex gobernador de Tamaulipas lo ubicaron con suma facilidad en Florencia, Italia, donde el ex mandatario tamaulipeco, aún permanece en calidad de detenido y en plan de espera para su extradición a los Estados Unidos.

Por hoy es todo y hasta mañana.

