Por Guadalupe E. González

NO VEMOS “NINGÚN AVANCE” DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN

DE NADA SIRVE que en campañas haya promesas y compromisos de que se trabajará por el bien de los pueblos, pues eso finalmente es toda una falacia, porque las palabras se las lleva el viento, detalle que una vez más ha quedado comprobado porque hoy en Reynosa “no vemos ningún avance de la nueva Administración Municipal” que preside la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, así lo expresó ayer en la queja que ante RADIO REY, en el programa de Noticias del Lic. Carlos Cortez García expuso el Señor VÍCTOR MANUEL DOMÍNGUEZ residente del Fraccionamiento Campestre, quien se quejó amargamente que ese amplio sector donde vive, está invadido de basura, pero así está toda la ciudad y hasta diversas partes de la zona centro, como ya se evidencia en distintos medios de comunicación. Y pues en esto “los hechos hablan por sí solos”.

PERO eso lamentablemente parece no importarle en lo más mínimo a la irresponsable alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, porque esta señora, está dedicada a seguir generando pleitos estériles con el primer síndico ALFREDO CASTRO OLGUÍN y con un gran número de regidores que no comulgan con la equivocada política de servicio que ella, como primera autoridad ha venido provocando, por obra y gracia a su evidente TERQUEDAD Y TESTARUES y lo peor, es que la edil municipal, lejos de entender y comprender su error, respecto al irremediable daño que le hace a las familias de Reynosa, se mantiene aferrada a no desplegar el servicio de recolección de la basura por todos los rumbos de la ciudad, tema que en Reynosa ya es el reclamo popular.

PARA ELLO, quiero decirles que, “por el servicio de basura no prestado al pueblo de Reynosa”, POR ORDEN DE MAKI, las protestas de la gente ya se han venido generalizando en todos los rincones de Reynosa. Todo porque a la Presidente Municipal, el Congreso del Estado, “no le aprobó el indebido cobro de este servicio”, cuya postura en mi punto de vista es indignante, pero repito y reitero que esto, parece importarle un bledo a esa mala mujer, esa señora que parece no tener con conciencia, incluso ni sentido humano, a la que poco o nada le interesa el pueblo de Reynosa, pueblo que le dio la oportunidad de gobernar esta ciudad, pero tal parece que esta edil, se ha convertido en la principal enemiga de las familias que creyeron y confiaron en ella.

HOY REYNOSA, se encuentra peor que antes, “porque no se ve ningún avance en la nueva administración”, como sin empacho alguno, pero en un marco de respeto lo expresó ayer el residente del Fraccionamiento campestre Víctor Manuel Domínguez, quien demandó de manera pública la atención urgente y necesaria de la mujer que hace caso omiso a las demandas populares. Porque siguen pasando los días y los meses y ella, la alcaldesa MAKI ORTIZ, continúa en plan testarudo y encaprichada a querer cobrar la recolección de la basura al pueblo de Reynosa.

OTRO EJEMPLO de que Reynosa está plagada de basura, es la calle Aldama de la zona centro, en cuyo lugar el pasado fin de semana observamos gran cantidad de bolsas con basura, porque los camiones recolectores siguen sin pasar y por donde lo hacen, “no recogen los desechos diarios, si la gente no les da propina”, detalle que cualquier ciudadano de las colonias pude confirmar. Pero desde que, el Congreso le negó la propuesta del cobro por este servicio a la Presidente Municipal, ésta, “cual vil niña enojada porque no le compraron una muñeca”, la ha venido arremetiendo arteramente contra el pueblo de Reynosa y eso no se vale. Y lo malo es que no hay nadie en el Gobierno Municipal quien haga entender “a la chípil alcaldesa”.

POR LO ANTERIOR me queda claro que, “el tiempo que le resta a la actual administración municipal”, poco a nada podrá avanzar, respecto al bienestar social que la gente de las colonias reclama, porque sencillamente, la alcaldesa, es una mujer que cuando se encapricha, se encierre “en su bunker” o en su inquebrantable círculo y nadie la hace entender.

Y SI A MAKI, la limpieza pública de Reynosa le es ambiguo, ecuánime e indiferente, es porque “MAKI no quiere a su pueblo” y porque ella vive en Estados Unidos, donde no hay problemas de basureros públicos, ni basura tirada por ninguna de las calles o avenidas del vecino Mágico Valle DE Texas, como ocurre en Reynosa por obra y gracia de “la testaruda” y “picapleitos” alcaldesa en la que la gente creyó y pensó que haría un maravilloso trabajo social para que cambiara la mala imagen en que dejó a esta ciudad el trampísima del ex alcalde JOSE “PEPE” ELÍAS LEAL.

AYER “en plena calle del Taco”, nos topamos con uno de los que recolectan la basura en la ciudad, el cual dijo que los más de 500 carretoneros que laboran en esto, hemos tenido mucho trabajo, porque en estos momentos “no están jalando los camiones recolectores del municipio” y vaya que tiene razón por el señor llevaba su carretón repleto de basura.

POR LO QUE, si la alcaldesa MAKI ORTIZ, sigue aferrada a andar de pleito y laberinto con síndicos y regidores y con cuánta gente que topa en su camino, eso mantendrá a Reynosa en el atraso social o en el más completo de los abandonos, porque si ella, persiste en seguir instrumentando una política de confrontación como

la que ella lleva a cabo, se continuará afectando a las familias de Reynosa, pero en fin MAKI ESTER ORTIZ, es la que sobre el particular tiene la palabra?.

