TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“CONSTRUCTORAS FANTASMAS”, NO ESTÁN EXENTAS DE LA ACCIÓN PENAL

LO QUE NUNCA antes había ocurrido en las filas gubernamentales de Tamaulipas, hoy en el Gobierno de “Los Vientos de Cambio”, ya se viene gestando con asombro, debido a que la acción legal, va en serio contra los defraudadores propietarios de “las constructoras fantasmas”, es decir contra las empresas que, “operaron para el desarrollo de obras de infraestructura, en el Gobierno de EGIDIO TORRE CANTÚ”.

LO ANTERIOR, es porque ya se han detectado innumerables irregularidades financieras en varios Ayuntamientos del estado, anomalías a las que, “los ladrones de cuello blanco”, tendrán que responder sin objeción alguna, por cuyo detalle, no se duda que, tras la revisión minuciosa de las cuentas públicas de los gobiernos pasados, “habrá muchos políticos sátrapas, convertidos en prófugos de la justicia”.

SOBRE ESTE interesante tema, quien ya habló fuerte, es decir sin tapujos, ni cortapisas es el Contralor Estatal MARIO SORIA LANDEROS, quien ha dejado muy en claro que “el que la hizo la paga”, tal como al inicio de su Gobierno lo expresó tajante el Gobernador de Tamaulipas Lic. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

PORQUE Soria Landeros, dijo que, se abrirá una investigación en el caso de “las constructoras fantasmas”, las que en su mayoría “han desaparecido como por arte de magia”, pero eso no será impedimento, para que a los saqueadores del dinero público, se les ubique y se les llame a cuentas y de probárseles el fraude o el robo de recursos, tendrán que pasar a la siguiente etapa, es decir, CONVERTIRSE EN INQUILINOS ya no de “Andonegui en Tampico”, ni de “la Loma” en Nuevo Laredo, sino en los nuevos hoteles del estado y municipales.

Y PARA Actuar en consecuencia contra “la gama de ladrones” que hemos padecido en Tamaulipas, el Contralor estatal, dijo estar en espera que la Secretaria de Obras Públicas del Estado, le entregue el documento en el cual se vislumbra la importante lista de obras ejercidas por la pasada administración Egidista, cuya cuestión en mi punto de vista, será por obviedad “el parte aguas” para la consumación del arresto y el encierro, de los político sátrapas que se robaron el dinero de los tamaulipecos.

ADEMÁS EL Contralor Soria Landeros dijo que, ya se han detectados pagos millonarios a Constructoras que no cumplieron con el desarrollo de las obras, por lo que, de esto sin duda, partirá la acción penal que se ejercerá contra los actores de este lacerante escenario financiero, el que ha venido saliendo a la luz pública, porque “lo que mal se hace, no se puede quedar en el camino y menos en el anonimato, porque por omisión también se incurre en un delito, así lo tipifica el código penal de Tamaulipas.

Y DE QUE, en el Gobierno de Egidio Torre Cantú, hubo “constructoras fantasmas” de eso no se tiene la menor duda, tema que habrá de ponerse al descubierto y más porque las obras físicamente no están justificadas, cuestión que nos lleva a pensar que no solo ex alcaldes y el ex Gobernador Egidio Torre, están manchados por la corrupción y la impunidad, sino también “estarán en la mira” de la autoridad judicial una gama de constructores cómplices de los nefastos y corruptos ex funcionarios que, “se prestaron a los malos manejos financieros consumados en el pasado gobierno”. Y por ende, “tendrán que conocerse los nombres de los cómplices de los malos funcionarios que ya se fueron”.

SORIA LANDEROS sin empacho alguno dijo que, “Sí en todo esto, hay un delito que perseguir, este sería el fraude y por tal motivo, abriríamos un expediente, pero lo turnaríamos a la Procuraduría General de Justicia del Estado”, porque es a esa autoridad judicial, a la que le corresponde actuar en el marco legal, contra los que sin duda, se llevaron millones y millones de pesos, que tendrán que justificar o convertirse en huéspedes del principal hotel estatal.

ASÍ ES QUE, si la Contraloría Estatal, junto al Congreso de Tamaulipas, obra de manera coordinada en todo lo ya expuesto, como resultado se tendría a gente detenida y sino “pal baile vamos”, porque sépase y entiéndase que, “los que la hacen, la tendrán que pagar bajo el marco de la ley” o bien los responsables del delito tendrán que “poner tierra de por medio” o “pies en polvorosa”.

Y COMO el combatir la corrupción y la impunidad, son parte esencial del Gobierno “de los vientos de cambio”, puede tenerse la certeza de que, “no habrá tolerancia, para los actores que han dejado a Tamaulipas en condiciones adversas en los socio económico”, porque hay muchas anomalías e inconsistencias, en las cuentas públicas del Estado y municipales y por ello, esto arrojará “el tener que poner tras las rejas” a los responsables de llevarse el dinero ajeno o bien “ya veremos huyendo hacia el extranjero a los ladrones con charola, los que por espacio de 86 años, hemos padecido en Tamaulipas.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Me gusta: Me gusta Cargando...