TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“COALICIÓN CIUDADANA”, OBLIGADA A ACTUAR DE INMEDIATO….!

PARA QUE, la recién formada “Coalición Ciudadana” constituida por organismos privados, pueda mostrar credibilidad, formalidad y seriedad ante el pueblo de Reynosa, deben obrar de inmediato en consecuencia jurídica o legal, para que sienten un precedente de justicia social importante y, exijan la aplicación de la ley a ex funcionarios que, al menos por el momento, son los causantes de que Reynosa, esté en condiciones deplorables, por los uno y mil problemas que se padecen y ellos lo saben, porque “si van a esperar a que los nuevos funcionarios hagan mal una obra o actúen de manera errónea en un trabajo o proyecto”, eso a mi juicio sería absurdo, porque “en materia de corrupción en Reynosa”, hay muchas cosas de que hablar u en la que proceder en el marco de la ley y por ello, sería saludable que jurídicamente, actúen de inmediato, al menos es mi punto de vista y se los digo con el respeto que cada uno de ellos, sin excepciones, se merecen.

EXPRESO LO ANTERIOR, porque ellos como integrantes de este importante frente de defensa ciudadana conocen las una y mal trapacerías que en su momento ejecutaron en el pasado inmediato, actores de baja calidad moral como los ex alcaldes EVERARDO VILLARREAL SALINAS, éste por las obras no licitadas, sino de adjudicación directa, por cuya cuestión les diré que, los flagelos de corrupción e impunidad, existen sin duda en los archivos del Ayuntamiento de Reynosa, incluyéndose obras millonarias que físicamente no se realizaron, pero que sí aparecen con ejercidas en el gobierno municipal de Everardo.

DE JOSÉ “PEPE” ELÍAS LEAL, está por ejemplo el caso muy específico de “la ciudad de los niños”, donde hubo la erogación de miles de millones de pesos, “aun no justificados”, obra que para desgracia del pueblo de Reynosa no fue terminada, pese a que con bombo y platillo ELÍAS LEAL la anunció en pleno ejercicio de su gobierno y la que, lamentablemente está hoy en el mas completo abandono y si estos temas no son importantes o relevantes para exigir su aclaración financiera o administrativa inmediata, entonces no veo que sea o que será lo que perseguirán “Los Miembros de la Coalición Ciudadana”, en cuyo organismo recién constituido observo gente de la iniciativa privada con gran calidad moral y de excelentes valores y principios y por estos conceptos que muchos en el pueblo, tenemos de ellos, creo deben obrar por comulgar con el ejemplo.

PORQUE HABLAR de muy distinguidos hombres de empresa como don Mario López Villarreal Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, del Prof. Gumersindo Guerrero García del sector educativo, Alfonso de León de la Canirac-Reynosa, la Ing. Sandra Guardiola Sáenz Presidente de la Coparmex, del Lic. Alfonso Flores reconocido Notario Público, Adán de la Rosa Cisneros y otros muchos más que son ciudadanos connotados, que dicen que, “ya están cansados de la corrupción y la impunidad”, y por ello considero que, “sobre estos dos aspectos tendrán que actuar con tenacidad y perseverancia, para que muestran la real defensa ciudadana, tema que de ejercerlo como lo marca el manual jurídico o legal, todo mundo en Reynosa habría de felicitarlos y agradecerles su actuar.

PORQUE EN ESENCIA, ya es tiempo de impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, porque ya se ha llegado a un punto insostenible en materia de corrupción e impunidad, como

lo expresara el Prof. Gumersindo Guerrero García y por ello, los ciudadanos de Reynosa, integrantes del sector privado y social, dijo el mentor, tenemos que Constituir un verdadero estado de derecho. Y por consiguiente, “se cumpla la ley anti corrupción”.

SIN EMBARGO, este anuncio hecho por los miembros de organismos privados, YA HA VENIDO incomodando a bandidos ex funcionarios públicos que, saben que al ejercerse la ley anti corrupción, con toda certeza les tendrá que caer “la voladora” o la acción penal y también saben que, puede irles mal y por esa razón, la gavilla de delincuentes de cuello blanco, “se vienen oponiendo a la acción de la Coalición ciudadana”, organismo que también procederá a la defensa de los derechos humanos. Y por ende, todo mundo en Reynosa, espera que, ningún interés mezquino los haga cambiar y terminen por convertirse en solapadores y por tanto, repito que, será importante que el Frente de Defensa Ciudadana, obre por actuar y contribuir con certeza jurídica, respecto a poner orden en Reynosa y en Tamaulipas, como lo ha venido expresando desde el inicio de su mandato el hoy gobernador del Estado Lic. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

PUES OBRAR “en el combate a la corrupción y la impunidad”, ya lo dije, es echarse encima un fuerte compromiso y, vaya que eso, la verdad a mí en lo personal, me da mucho gusto y, qué bueno que sean empresarios, educadores, abogados y demás distinguidas personalidades de la iniciativa privada, los que con gran valor moral se estén comprometiendo con esta difícil, pero importante encomienda ciudadana y porque no decirlo, será un formidable compromiso con la población de Reynosa.

PARA CONCLUIR, creo que el pueblo de Reynosa, habrá de estar muy al pendiente en el actuar y el proceder de “la Coalición Ciudadana”, porque esta representará los intereses de las familias de Reynosa y que bueno será que arrojen resultados favorables y, “no vayan a convertirse en cómplices de los corruptos o en más de lo mismo”, pero eso, no sucederá, porque en Reynosa a cada uno de miembros de la Coalición Ciudadana, los conocemos muy ampliamente y tenemos noción de sus buenos principios y propósitos, llevando como lema: “Vamos Por Más”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Me gusta: Me gusta Cargando...