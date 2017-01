Una mañana en la Agencia de PEMEX

Por Manuel Núñez

El domingo pasado fui a misa. Una de las frases que me llamó la atención fue que el Mante no es un rancho, es una ciudad y como tal merece el tratamiento de ciudad.

Traigo a colación ese comentario porque ayer fui a la Agencia de Ventas de PEMEX para entrevistar a su titular sobre el tema de moda: el “gasolinazo” y sus variantes.

La puerta de acceso está con llave. Desde el interior, primero me “atendió” una de las recepcionistas y luego uno de los oficinistas. Los dos al saber que era periodista me remitieron a las oficinas de Comunicación de PEMEX en Tampico porque la titular local Perla Julieta Barbarena Herrera no está autorizada para dar entrevistas.

A lo mejor la señorita Perla Julieta y sus dos mandaderos que me atendieron piensan que El Mante es un rancho y por trabajar en PEMEX son inalcanzables, creen vivir en el Olimpo. Tan solo en este “rancho” hay 19 gasolineras y más de 15 mil automóviles registrados según el censo de INEGI.

Esta agencia fue inaugurada en 2010 por el entonces director de PEMEX Jorge Díaz Serrano, el mismo que después, siendo Senador fue desaforado y remitido al reclusorio víctima de la renovación moral del Presidente De la Madrid. Ahí dijo al inaugurarla que la agencia, era la casa de todos, porque PEMEX es de los mexicanos.

Ayer me di cuenta que no, “nuestra” casa está cerrada a piedra y lodo, para los periodistas con mas ganas.

