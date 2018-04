VICTORIA Y ANEXAS

Con el propósito de formar nuevos profesionistas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la niñez, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo la conducción del Rector José Andrés Suárez Fernández, invita a quienes egresen de bachillerato a que se inscriban en la Licenciatura en Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil que se imparte en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH).

El perfil de esta carrera se refiere al proceso de desarrollo del niño en lo físico, motriz, cognitivo, de lenguaje y su salud; también aborda la problemática de las familias, el entorno social y la intervención donde se promueve la interacción directa y la observación de los infantes mediante la valoración de antecedentes documentales y testimoniales de otros profesionales que inciden en el cuidado de los menores desde las organizaciones públicas y privadas.

En ocho semestres los alumnos de LADBI cursarían más de cuarenta materias entre las que destacan: Panorama de la infancia en México, Los derechos del niño, Diferencias Sociales de las familias, Cultura y vida familiar, Socialización y afectividad, Intervención para el desarrollo del lenguaje y el razonamiento, Organización y gestión de centros de atención, Profesión y valores.

Requisitos de ingreso: Asistir y aprobar el curso propedéutico, presentar examen CENEVAL, acta de nacimiento (original y copia), certificado de secundaria y bachillerato (original y copia), cuatro fotografías tamaño infantil; fechas de preinscripción: del 9 de abril al 22 de junio, de 8 a 20 horas; propedéutico: del 25 de junio al 6 de julio, de 8 a 13 horas; EXANI II: 5 de julio, de 8 a 13 horas; resultados de examen: 3 de agosto; inscripción: del 6 al 10 de agosto; inicio de clases: 13 de agosto; para mayores informes acudir a la UAMCEH, en el campus Victoria, enviar correo a scaballero@uat.edu.mx (o llamar al (834) 318 1723).

Sobre el mercado laboral: los egresados podrían trabajar en estancias infantiles, jardines de niños, centros de educación especial, centros de rehabilitación infantil, centros de estimulación temprana, en casas de cuna; además, tendrán la capacidad para ofrecer consultoría en el campo de la atención al desarrollo y el bienestar infantil o bien, ejercer como profesionales independientes y emprender sus propios proyectos en forma individual o colectiva.

POR SU PARTE, MARY Celia Villanueva Balderas se pregunta: ¿Por qué estudiar Historia? Y ella misma contesta: En el momento en que uno se detiene por un instante para ser observador de su propio contexto se percata de la diversidad de ideas, pensamientos, actitudes, conductas y acciones que el otro realiza, y cuando se ve más allá, encontramos a los grupos sociales en su conjunto en un ejercicio de integración y adaptación dentro de una maquinaria compleja; entonces surgen las preguntas del ser ¿Quién soy? y ¿Por qué estoy aquí?; cuando se tiene conciencia de que eres un agente social en ese bagaje, y te vuelves un crítico de tu realidad, es necesario conocer ¿cómo se llegó ahí?

La inminente historiadora agrega que, en la actualidad, uno de los temas más comunes en los jóvenes es la tecnología y la ciencia, y por otro lado los derechos humanos y el medio ambiente, a partir de estos ámbitos los relacionan con sus gustos, ideas e inquietudes; por ejemplo, relacionan la música, las películas y el video con el tipo de dispositivo que utilizaran para contenerlos y reproducirlos; cuando no están de acuerdo con algunas ideas o posturas ejercen su derecho de libertad de expresión utilizando los diversos medios o redes sociales para ello.

Una de las aportaciones de la libertad de expresión y los medios de comunicación como las redes sociales, es la apertura que se tiene a la réplica; las ideas e información fluyen a borbotones, incluso de forma atropellada; esto me hace sentir que todos estos pensamientos estaban ahí contenidos y buscaban cause; entonces ¿por qué estudiar Historia?, has pensado ¿Por qué eres un “experto” en lo que te gusta?,¿Por qué sabes tanto de videojuegos? ¿Moda en el vestir? ¿Deportes? ¿Comida? y ¿Machismo Vs Feminismo? y ¿Qué es? y ¿Por qué? la preocupación por el pensamiento en la política de derecha o izquierda; porque para hacer es necesario realizar una elección, y entonces aparece el ¿Por qué estoy aquí?

¿Por qué eres un “experto” en lo que te gusta? Porque has llevado a cabo la labor de investigar cada elemento que conforma al objeto, su origen, evolución, adaptaciones, aportaciones y quienes lo hicieron posible; y qué pasa cuando alguien cuestiona tu saber, buscas medios que fundamenten tu punto de vista y si tomas con “seriedad” tu quehacer, sigues en la búsqueda de todo lo que enriquezca tu conocimiento; para ello tienes dos caminos, a través de la experiencia en tu presente y la otra es conocer a través de otros, es decir, ir al pasado.

En este paso te darás cuenta que cada vez que hurgas en el pasado encontrarás “nuevos” datos que te ayudaran a comprender mejor tu objeto de estudio y entonces podrás realizar una revaloración del mismo y el pensamiento cambia; la historia es una guía para adentrarse en la complejidad de la existencia humana; también desarrollas otras capacidades en la búsqueda, conoces los lugares, medios y formatos donde está la información, la recabas, comparas y organizas, utilizas diversos soportes donde contenerla entre otras.

¿Estas utilizando la Historia? Si, una parte de la Historia es el registro de datos de las acciones humanas a través del tiempo, fechas, personajes, lugares, sucesos; pero no basta con conocer estos hechos para saber de historia, es necesario darles un sentido coherente, forman parte de un todo y un contexto; el hombre además de buscar su sobrevivencia como principio básico, busca trascender en el tiempo a través del desarrollo de sus ideas y acciones ¿Cómo sabes que las ideas que tienes son originales? ¿Qué aportaran algo nuevo al mundo?

Es necesario comprender primero que somos el resultado de procesos pasados, otros han tomado decisiones que se reflejan en ti y desde donde tu estas partiendo; todos los espacios en donde te desenvuelves tienen un antecedente, eso va determinando lo que eres, para comprender ¿quién soy? es necesario el estudio de la Historia para reconstruir el pasado y darle sentido a nuestro presente, está te llevará a una forma de sensibilización hacia la vida, una forma de respeto a nosotros mismos como civilización y hacia la materia misma, se tendrá la capacidad de tomar cada vez mejores decisiones que incidan en la vida cotidiana y la sociedad.

La UAM de Ciencias, Educación y Humanidades ofrece las carreras en Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil e Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, además, se imparten las Licenciaturas en Sociología y en Lingüística Aplicada de las cuales ya han egresado generaciones de profesionistas que se han incorporado a la actividad profesional en los sectores público y privado.

Por cierto, las coordinaciones de Sociología e Historia, a cargo de Rosa Gabriela Leal y Arcadio Alejandro García, realizan una intensa labor de promoción de esos programas de estudio visitando preparatorias de la región donde han encontrado una entusiasta respuesta por parte de los estudiantes.

CON LA PARTICIPACIÓN de decenas de estudiantes de diversos planteles, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través del Comité de Desarrollo Sustentable que encabeza la doctora Yolanda Mendoza Cavazos, organizó un concurso de elaboración de figuras con materiales recolectados para reciclarse; los ganadores de la exposición y concurso de arte reciclado son: 1) Enoc Ricardo Muñoz Trejo, 2) Cruz Elena Martínez Hernández y 3) Marcos Ramírez Velázquez; el primer lugar pertenece a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Norberto Treviño Zapata (FMVZNTZ) y el segundo y tercero son de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV).

La doctora Yolanda Mendoza, acompañada de María Teresa Maldonado Sada, Coordinadora de Proyectos del CDS, encabezó recientemente la ceremonia de premiación destacando que la UAT, bajo la conducción del Rector promueve el reciclado como una forma de cuidar el ambiente y de estimular la creatividad artística de la juventud; los estudiantes que recibieron sus respectivos premios en el Edificio de Gestión del Conocimiento, por haber ganado el certamen mencionado, expresaron su gratitud y manifestaron su satisfacción por haber sido parte de esta actividad enmarcada en la llamada Semana de la Sustentabilidad que incluyó, además, una serie de conferencias impartidas por diversos ambientalistas.

