VIDA DIARIA

ROSA ELENA GONZÁLEZ

Se le puede acusar de todo, menos de tonto…

Obviamente nos referimos a DONALD TRUMP, a quien se le ha tachado de loco pero igual, nos guste o no, será Presidente del país más poderoso.

Se ha dicho que no será bueno para gobernar pero desde antes de asumir el poder se muestra como con bastón de mando, sus mensajes autoritarios son para dar miedo, su locura puede ser temible.

A TRUMP se le puede acusar de todo, menos de tonto o de que no quiera fortalecer la economía de su país, desde ya se le ve dispuesto a que Estados Unidos sea la voz cantante en el orden mundial a cualquier precio, tras de él hay un grupo poderoso, desde militares, hasta científicos y millonarios que comparten su locura.

Sin duda alguna quiere que le tengan miedo, que el mundo se entere que es capaz de pasar sobre quien sea para lograr sus objetivos.

Es obvio que no es santo de la devoción de muchos pero seguramente eso es lo que menos le importa, si cuando andaba en campaña no le preocupaba ahora menos, como candidato lanzó sentencias y por ello no cabe la menor duda que gobernará infundiendo miedo, pero no solo será el discurso, está visto que cumplirá sus amenazas para así volverse más temible.

Pero tampoco lo podemos juzgar por querer que su país sea el súper poderoso, que su estirpe sajona sea la dominante y defienda su territorio, de hecho ya quisiéramos que nuestro presidente tuviera aunque sea poquita locura de la que tiene TRUMP pero no, acá parece están empeñados pero en acabar hasta con la dignidad de nuestra gente.

Aun no asume TRUMP el poder y ya comenzó hacer estragos en la economía de México y pone a nuestras autoridades de rodillas.

Ya provocó que FORD MOTORS COMPANY cancelara su instalación y operación en San Luis Potosí retirando una inversión de mil 600 millones de dólares y sepultando alrededor de 700 empleos.

Al evitar que esa inversión floreciera en nuestro país está evitando que se tenga circulante y mejore la economía no solo de SLP sino de México, porque muchos de los productos que utilizaría la planta serian producidos en diferentes Estados.

Cancela FORD su planta y logística en México el pasado martes y el miércoles al medio día TRUMP ya estaba felicitando a través de su cuenta de twitter a la compañía por la atinada decisión de llevarse la inversión a Estados Unidos ganando más de 700 empleos que generaran economía en ese país.

También amenazó TRUMP a la GENERAL MOTORS y se asegura que esta armadora que actualmente opera en Ramos Arizpe, Coahuila seguirá los pasos de la FORD, para no tener problemas con quien será presidente del vecino país del norte, es decir, abandonará operaciones en nuestro país y todo porque a DONAL no le agrado que el Chevy Cruze fabricado en México fuera el más vendido allá con los gringos.

Si GENERAL MOTORS retira su inversión dejará más de 1,800 trabajadores sin empleo provocando que nuestro país aumente el número de desempleo y se tenga más pobreza.

TOYOTA había anunciado que su planta armadora en Guanajuato México comenzaría comenzaría operaciones en el 2019, pero la sentencia también le llegó ayer, la compañía japonesa ya respondió a TRUMP que continuara en nuestro país porque no merma la producción que se tiene en Estados Unidos, pero quien sabe si aguante la presión.

Pareciera que TRUMP tiene la firme intención de asfixiar a México y al hacerlo prácticamente dar mensaje al mundo, que él tiene el poder, que no respetará ni a sus vecinos.

De querer que su país sea el mejor del mundo en todos los sentidos e infundir miedo no podemos culpar a TRUMP, nos guste o no, es lo que todo mandatario debería de hacer, ver por los intereses de su patria, ojalá acá en México tuviéramos un presidente con esa locura pero no, no hay y no se ve ninguno, los que dicen querer la presidencia en el 2018 andan locos pero por el poder, fama y fortuna.

En fin, la situación es que ya se ve que el futuro Presidente de Estados Unidos está decidido hacer temible a su país, infundir miedo y cumplir sus amenazas, se le puede acusar de todo, menos de tonto o que no quiera que su patria sea el número uno en el orden o desorden mundial.

