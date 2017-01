Vida Diaria

Rosa Elena González

México es tarea de todos…

Durante más de cuatro años el pueblo mexicano se sintió huérfano, agraviado por las malas políticas de ENRIQUE PEÑA NIETO, desde que inició su mandado no hay día en que no tenga algo que se le pueda criticar, incluso debido a todos sus desaciertos muchas han sido las voces que han pedido su renuncia.

Pero ayer, aunque fuese obligado por las circunstancias y la presión social, PEÑA NIETO saco la cara por el país, eso es lo que cuenta y cuenta mucho, “por fin tenemos presidente” dijo mucha gente al escuchar el mensaje del mandatario nacional con una buena postura ante las amenazas de DONALD TRUMP.

Cierto, han sido muchos los errores de PEÑA NIETO incluso el regresar al aparato gubernamental LUIS VIDEGARAY creyendo, o intentando hacernos creer que con el ahora canciller VIDEGARAY se tendría un buen puente de comunicación y negociación con TRUMP.

Queda claro que para dos cosas sirve LUIS VIDEGARAY, para nada y, agréguele la palabra que usted quiera, claro a además de cobrar, porque apenas anunciaba que ENRIQUE PEÑA NIETO se reuniría con DONALD TRUMP el 30 de enero y TRUMP ya lanzaba otra ofensiva contra nuestro país.

En medio de los acuerdos para el encuentro entre PEÑA NIETO y TRUMP éste último firmo las instrucciones para la construcción del muro, rescinde intercambio comercial con México y advierte que si nuestro país no paga el polémico muro sería mejor que PEÑA NIETO no acudiera a la Casa Blanca, dejando claro que el Secretario de Relaciones exteriores no servirá para nada, que es blof su cercanía con la familia del magnate, ahora presidente de EEUU.

Luego de la advertencia de TRUMP diferentes sectores y el pueblo en general a través de manifestaciones y las redes sociales exigían a PEÑA NIETO tuviera dignidad y desistiera de acudir a la reunión, era un hecho que no habría buenos acuerdos para México y sería un estar de acuerdo en pagar el maldito muro.

En un acto insólito PEÑA NIETO atendió al pueblo mexicano y en su cuenta de twitter informa que no asistirá a la reunión que estaba prevista con DONALD TRUM, el pueblo se lo aplaudió.

Decimos que en acto insólito porque ENRIQUE PEÑA NIETO y su equipo de trabajo no se caracterizan precisamente por prestar atención a las demandas del pueblo, al contrario hasta parece siempre se empeña en despertar el enojo popular, pero ahora respondió como debía, atendió las voces de los mexicanos y cancelo su visita a donde prácticamente ya estaba desinvitado.

Como dijera FELIPE CALDERON haiga sido como haiga sido, si fue presionado o desinvitado, lo importante es que hoy el pueblo mexicano siente el respaldo de su presidente más porque también PEÑA NIETO informo que los consulados de México en Estados Unidos se convertirán en defensores de los migrantes mexicanos.

Ahora viene lo bueno, esperar la respuesta del desquiciado vecino, que con sus políticas no solo está dañando a nuestro país, también el suyo sentirá los estragos de las malas políticas publicas implementadas por TRUMP.

Hoy los mexicanos sentimos que tenemos un verdadero presidente, que saca la casta por su gente, presionado o no ENRIQUE PEÑA NIETO hizo lo correcto, no fue a poner de rodillas a este bello país que ya bastantes humillaciones ha tenido y eso ya es ganancia.

Es la muestra de que México a pesar de las adversidades está de pie y dispuesto a buscar mejores horizontes porque sabe de su grandeza y la valía de su gente.

Quizá TRUMP solo nos está enseñando a valorarnos, defendernos como hermanos y demostrar de que esta echa esta raza de bronce, los desdenes del vecino pueden servirnos para que despierte el amor por esta bella patria, que dejemos de ser malinchistas y que las autoridades se apliquen en los rubros que se tienen que aplicar para que los mexicanos tengamos la nación que anhelamos.

México nos necesita unidos, trabajando, saliendo día a día a vencer los obstáculos para alcanzar nuestras metas.

Como mexicanos defendamos nuestra soberanía, apostémosle a nuestro país en todos los aspectos, quizá mañana hasta le agradezcamos a TRUMP el obligarnos a esforzarnos para que esta patria pueda progresar. Por lo pronto GRACIAS ENRIQUE PEÑA NIETO por hacer lo que siempre debiste hacer, salir en defensa de los intereses del pueblo, MEXICO es tarea de todos.

Me gusta: Me gusta Cargando...