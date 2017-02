Vida Diaria

Rosa Elena Gonzalez

Locos…

No cabe duda que los presidentes de los partidos políticos, dueños de las franquicias y hasta soñadores independientes andan enloquecidos en la búsqueda de clientela electoral para el 2018.

Tal es el caso de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR que ya tiene lista su gira por varios Estados del vecino país del norte con el pretexto de apoyar a los mexicanos que por necesidad están allá.

Pero como RICARDO ANAYA y ENRIQUE OCHOA REZA, dirigentes nacionales del PAN y PRI respectivamente, no se quieren quedar atrás igual ya declararon que se apersonaran en los dominios de DONALD TRUMP próximamente con la misma bandera, apoyar a los paisanos en apuros.

Otro que también quiere ir a todas es el gobernador de Nuevo León, JAIME RODRIGUEZ, EL BRONCO, igual se apunta, dice hará gira por Estados Unidos para apoyar a los connacionales.

Qué locura, ¿cómo a qué van?, eso de van para apoyar a los mexicanos que viven o sobrevienen en Estados Unidos es discurso, realmente de muy poco o nada sirve su presencia allá, tres de ellos no son autoridad para negociar política o económicamente nada.

Cierto, van en busca de ganar votos, pero deberían reflexionar, si no pueden ni conseguir los que tienen de este lado es ridículo que quieran obtener los que se fueron de este país.

Todos los que están fuera de su patria no es por gusto sino porque el sistema no les brindó las condiciones necesarias para vivir y mantener a sus familias en suelo mexicano y saben que buena culpa de que muchos abandonen a sus hogares y la tierra que les vio crecer son las malas políticas, el desinterés de quienes han gobernado este bello país, así es que no se cree que a ENRIQUE OCHOA REZA lo reciban con agrado, quizá RICARDO ANAYA tenga menos rechazo pero igual se ve difícil que su gira sea productiva.

Caso aparte es ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, el PEJE tiene seguidores acá y allá, de hecho las encuestas siguen marcando que si las elecciones fueran hoy MORENA se levantaría con el triunfo con buena diferencia de sus más cercanos contrincantes, pero no crea que es porque se tiene la certeza que es lo que México necesita sino porque hay desilusión de los partidos que han gobernados, el PRI con su negativo actual ENRIQUE PEÑA NIETO es el más desgastado, el PAN no canta mal las rancheras.

El caso es que teniendo la mayoría de activos acá en México el PEJE quizá puede ser quien pueda salir a buscar votos en Estados Unidos, pero que no se adorne diciendo que su gira es en apoyo a los connacionales, es obvio que solo van en busca de clientela electoral, ni ANDRES MANUEL, OCHOA REZA, RICARDO ANAYA están en condiciones reales de ayudarles.

Los dirigentes del PRI y el PAN, lo que deberían hacer es ponerse a trabajar en lo que les corresponde, organizar bien sus partidos, en lugar de andar diciendo que vas a Estados Unidos a los connacionales ayudar mejor que se ayuden ellos mismos, ni siquiera eso pueden hacer, OCHOA REZA trae al PRI de cabeza, RICARDO ANAYA no ha podido unificar a todos los liderazgos políticos del PAN, en ellos aplica bastante bien el “son candil de la calle y oscuridad de su casa”.

Así es que las dichosas giras de los dirigentes de partidos políticos, dueños de franquicias políticas y hasta independientes en el vecino país del norte pueden resultar estériles, más la del BRONCO, acá en México fue un fenómeno si, pero hoy deja mucho que desear y allá en Estados Unidos muy pocos saben de su existencia, cierto, cómo gobernador puede hacer acuerdos, ofrecer apoyo, tiene capacidad económica el Estado y personalidad jurídica para hacerlo pero igual no se cree que le sirva de mucho.

Es un hecho que quien capitalizaría más la visita seria ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR pero también él tiene sus asegunes, falta ver hasta donde TRUMP le permite trascender allá, igual y lo ven como un peligro, aunque todo puede suceder con DONALD y el PEJE, quizá entre iguales se entiendan.

Me gusta: Me gusta Cargando...