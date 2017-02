VIDA DIARIA

Rosa Elena González

La amenaza está en la Casa Blanca y el enemigo en los Pinos…

Queda de manifiesto que el respaldo que el pueblo le brindo a PEÑA NIETO cuando suspendió su encuentro con DONALD TRUMP ya desapareció.

Desapareció porque PERÑA NIETO no supo, no pudo o no quiso aprovecharlo, no habían pasado ni 48 horas cuando nuevamente las malas políticas del mandatario mexicano hicieron que el pueblo se arrepintiera de haberle regresado, aunque sea, poquita confianza.

Hoy las cosas están muy claras, el pueblo está enojado con el presidente, se nota que los mexicanos hacen frente común contra la amenaza de Washington, pero rechaza a PEÑA NIETO, aseguran que él es el verdadero peligro para los mexicanos.

Al grito de “la amenaza está en Washington pero el enemigo en Los Pinos” caminaron miles de asistentes a la marcha VIBRA MEXICO que se llevó a cabo en la capital del país contra las políticas de TRUMP.

Más de 19 mil almas gritaban consignas en contra del presidente, se leían mensajes de repudio contra PEÑA NIETO.

Fueron más de 80 asociaciones civiles y grupos empresariales las que convocaron a la marcha MEXICO VIBRA, muy bien organizados, con un solo propósito, demostrar que ente las adversidades los mexicanos podemos estar unidos.

Jóvenes, amas de casa, profesionistas, intelectuales, obreros, todos como uno solo, a una sola voz y, lo mejor, no se vio manchada por los anarquistas, todas las manifestaciones de repudio fueron contra PEÑA NIETO y de rechazo a las políticas de TRUIMP.

¿Recuerda usted a ISABEL MIRANDA WALLACE?, ándele, esa misma que creó una Asociación Civil después del secuestro de su hijo, luego quiso incursionar en la política y ahora la gente le reclama que lucra con el asunto de su vástago, bien, pues ella dio la nota discordante después de que se unió con su asociación al contingente de la manifestación, fue recibida con rechazo, la gente la vio como infiltrada, vendida con el sistema, “corrupta, asesina”, le gritaban mientras que la mujer hacia como que no veía ni escuchaba las consignas en su contra.

Apoyo a México no a ENRIQUE PEÑA NIETO, decían los marchistas, era el motivo de la manifestación social mientras agitaban la bandera nacional y señalaban que el único responsable de lo que se vive en México es quien hoy habita la residencia oficial de Los Pinos.

Durante la marcha los ciudadanos se manifestaron en contra del gasolinazo, la corrupción y tráfico de influencias de los funcionarios de primer nivel, mostraban las dichosas casas blancas de ANGELICA RIVERA, LUIS VIDEGARAY y MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG.

También reclamaban el no esclarecer el asunto de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y exigían se acabara la impunidad para los poderosos y vende patrias.

En fin, la situación es que con la reciente manifestación en la Ciudad de México donde más de 19 mil personas llegaron al Ángel de la Independencia se demostró unidad para México y el rechazo a PEÑA NIETO.

Se vio una marcha ejemplar, sin violencia porque los organizadores cerraron bien sus círculos para que no se les infiltraran anarquistas, la mayoría vestidos de blanco en señal de paz y otros con atuendos tricolores, juntos pidieron que de una vez y por todas el presidente se ponga las pilas, haga su chamba, vele por los intereses de la nación y nuestros hermanos que viven por necesidad en el vecino país del norte o que se vaya ya, dijeron, porque la amenaza está en Washington pero el enemigo en Los Pinos.

Me gusta: Me gusta Cargando...