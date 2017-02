Vida Diaria

Rosa Elena González

¿Qué se fue?, Ya se había ido…

Propios y extraños le dieron vuelo a la carta donde FERNANDO AZCARRAGA LOPEZ renuncia al PRI, la realidad es que desde el año pasado había marcado distancia del tricolor y solo formalizó su retirada.

Que FERNANDO AZCARRAGA se va del PRI, como dijera MARISELA en uno de sus temas musicales, que se va, se va, que le vaya bien, que le vaya mal, que le vaya de cualquier manera.

La realidad es que quizá puede irle bien o al menos mejor que como le pinta su futuro a corto plazo en el PRI, pero además no tiene nada que perder, sus empresas no corren peligro porque la administración estatal ya no es tricolor, el cielo tamaulipeco es azul.

Por eso AZCARRAGA sin problema alguno y un tanto decepcionado del que fue por muchos años su partido ve otros horizontes.

Además siente que la oleada MORENA le puede llevar a mejor puerto, pero igual sabe que tiene que ajustarse a las disposiciones legales por aquello y le hacen candidato era necesario dejar bien asentada del PRI su retirada.

Como la ley marca que para contender en otro partido tiene que renunciar formalmente al que militaba en tiempo y forma pues sintió que era el momento de proceder y presentar oficialmente su renuncia.

No es nada nuevo, desde el año pasado ya hacia sus acuerdos, en noviembre del 2016 gente muy cercana al PEJE daban lugar, fecha y hora del encuentro entre ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y FERNANDO AZCARRAGA LOPEZ.

Nos aseguraban desde entonces que AZCARRAGA LOPEZ ya había sostenido encuentros con el dueño de la franquicia de MORENA, con ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, y se tenía una buena propuesta que DON FERNANDO no estaba dispuesto a desaprovechar.

Sera el sereno, pero el mismo FERNANDO AZCARRAGA en su carta dirigida al presidente municipal del PRI en Tampico dice que no se retira de la política y que seguirá trabajando por su pueblo, más claro ni el agua.

Obviamente va en busca de una candidatura, no dudamos que pueda convertirse en aspirante a Diputado federal o Presidente Municipal por Tampico el año entrante, claro, bajo las siglas de MORENA.

Que los empresarios reconocidos que fueron fortaleza del PRI se estén sumando al proyecto de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR debe comenzar a preocuparle, no solo a los priistas, a todos, también a los panistas ya que es obvio que van tras una tendencia porque los dinerosos están siempre donde pueden ganar, no apuestan por apostar.

Sorpresa la renuncia de FERNANDO AZCARRAGA no fue, los dirigentes priistas desde el año pasado ya tenían antecedente que abandonaría al PRI, así es que no pueden hacerse los sorprendidos o sentirse ofendidos, nada hicieron para retenerlo, bueno, se sabe que ni siquiera fueron para tomarse un café con él y saber cuál era su sentir, el motivo de querer dimitir.

Ahora que se formaliza la dimisión del empresario televisivo los tricolores deben hacer una introspección y si ya saben en que fallaron entrar en acción y comenzar a reorganizar sus cuadros si no quieren quedarse desiertos.

Porque FERNANDO AZCARRAGA no es el único empresario y político priista que abandonara el bando tricolor, se sabe que la desbandada estará fuerte en el sur de Tamaulipas, no todos se van al PAN, buena parte de los que abandonan las filas del PRI se sumaran a MORENA.

AZCARRAGA tiene capital político y económico, puede fortalecer cualquier proyecto, no es cualquier personaje el que oficializa su salida del tricolor, de ahí puede visualizarse como se darán las cosas en el sur de Tamaulipas en el proceso electoral del año entrante.

Así como a nivel nacional el PRI corre el riesgo de descender hasta el tercer lugar lo mismo puede suceder en el Tamaulipas, en el sur del estado la contienda fuerte puede darse entre los candidatos de MORENA y el PAN, ya verá.

En fin, la situación es que allá en Tampico Tamaulipas FERNANDO AZCARRAGA oficializo su dimisión al PRI, dice que en su misiva que no abandona la política, que seguirá practicándola pensando siempre en su pueblo, así es que no dude que este en la boleta electoral del 2018 aunque en otro casillero.

Me gusta: Me gusta Cargando...