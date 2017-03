Vida Diaria

Rosa Elena González

Ni Toño ni Luebbert…

Pues no, que ni TOÑO MARTINEZ ni OSCAR LUEBBERT se van del PRI, que seguirán en las filas del tricolor, bueno, al menos eso es lo que los dos aseguran.

A uno le creemos porque él mismo ya sabe lo que es abandonar al PRI, luego regresar y como priista aún tiene mucho que aportar, al otro también le podemos dar el beneficio de la duda, porque él más que irse lo que pueda querer es quedarse, quiere tener voz, voto y hasta veto para el 2018.

No hay tal, nada, así contestó el ex Secretario General del Gobierno de Tamaulipas y ex dirigente estatal del PRI, entre otras encomiendas, JOSE ANTONIO MARTINEZ TORRES a los cuestionamientos sobre si abandonará al tricolor para correr a los brazos de MORENA.

En los últimos días corrió el rumor que el PRI Tamaulipas tendría más bajas de peso, que personajes como ANTONIO MARTINEZ TORRES y OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ, ambos ex dirigentes del PRI en Tamaulipas, abandonarían en breve las filas priistas para sumarse a MORENA, la verdad es que a uno y otro les puede ir mejor continuando en el tricolor.

Cierto es que a cómo va el PRI y MORENA quizá la franquicia de ANDRES LOPEZ OBRADOR termine sumando un buen número de tricolores que buscan reflectores lejos del partido que un día les dio poder, fama y fortuna.

En el caso de TOÑO MARTINEZ y OSCAR LUEBBERT el PEJE no les calienta las pasiones y continuarán en su partido, el PRI.

Seguidores de LUEBBERT aseguran que los dichos de que abandonara al PRI se da justo en la antesala del cambio de la directiva estatal del tricolor para crearle conflicto, para irle cerrando paso a la dirigencia estatal del tricolor o una posible candidatura en el 2018.

Eso dicen sus amigos pero igual puede ser que sean ellos, los seguidores de OSCAR, o él mismo involucrado, quienes generaran el rumor para crear polémica, hacer ruido prácticamente levantando la mano, diciendo aquí estoy para lo que se ofrezca.

Porque aunque el PRI este pasando por su peor memento en Tamaulipas no deja de ser una gran plataforma política y la posibilidad de tener acceso a los presupuestos, razón por la que muchos personajes del tricolor comienzan a moverse, unos a la luz del día y otros desde las tinieblas.

Ya se imaginan repartiendo candidaturas, negociando posiciones y, por qué no, hasta ser ellos quienes abanderen al PRI en el 2018.

Puede ser que OSCAR LUEBBERT aparte de intentar quedarse con la dirigencia del PRI igual busca una Diputación, ya que serán dos las que se disputen en Reynosa, tal vez hasta intente ir por la Senaduría.

Con respecto a TOÑO MARTINEZ, el hombre anda muy entretenido atendiendo sus asuntos personales, negocios familiares, su vida transcurre entre Monterrey y la Capital tamaulipeca, no se anda promocionando para nada ni anda amagando para que voltean a verlo y le llamen los próceres nacionales del tricolor.

En fin, la situación es que ANTONIO MARTINEZ TORRES y OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ aseguran no abandonarán las filas del PRI, que no hay la intención de que El Peje les caliente las pasiones electorales, veremos y opinaremos.

