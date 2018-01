Vida Diaria

Rosa Elena González

El tirón parejo…

Corre el rumor que en la recta final para dirigir los destinos del PRI en Tamaulipas ya nada más quedan dos, uno es el estorbo conyugal de MARIA ESTHER CAMARGO FELIX, que no es otro que el ex alcalde de Reynosa, ex Senador, OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ y el otro el exdirigente de la CNC y aún delegado de SEDATU, SERGIO GUAJARDO MALDONADO.

¿Cuánta verdad puede haber en eso?, creo que muy poca, los dichos pueden ser de los amigos de uno y otro y sus buenos deseos para ellos porque la realidad es que hasta ahorita todos los que se han mencionado tienen las mismas posibilidades que se dé la definición a su favor.

Que se sepa no hay puntero alguno, además es un hecho que como siempre, aunque ahora digan lo contrario, las decisiones vendrán desde el centro del país y lo que se diga acá puede salir sobrando, igual puede haber sorpresas.

A cómo andan los priistas es obvio que aún no tienen idea de que es lo que les depare el destino y quien vaya a ser el palomeado desde las alturas del tricolor nacional, también es un hecho que ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, EDGAR MELHEM SALINAS, RAMIRO RAMOS SALINAS, YAHALEL ABDALA, LUIS ENRIQUE ARREOLA y hasta JUAN ALONSO CAMARILLO siguen en la puja, por lo tanto no los pueden descartar desde ya.

Claro, unos tienen muchas posibilidades otros nulas o casi nulas, pero igual se mueven y a estas alturas del partido todo puede suceder, así es que eso de que ya solo quedan dos en la recta final está por verse, reiteramos, igual puede haber sorpresas.

Puede suceder que desde la Ciudad de México varios tamaulipecos encumbrados hagan un frente común para cuerpear a una carta joven, sin tantos cuestionamientos porque es lo que realmente necesitan para que el PRI pueda ganar confianza entre el electorado.

En una restructuración completa del PRI igual puede ser una mujer joven la que enarbole las causas del tricolor, pero eso se verá más adelante.

Por lo pronto, en el caso de CHECO GUAJARDO, se dice es la carta que impulsa EGIDIO TORRE CANTU, se habla de que hay una triangulación de acuerdos para que no tenga veto en el Estado.

Lo malo para SERGIO es que muchos priistas no quieren saber nada de EGIDIO y quizá esa sea la razón por la que ya muchos tricolores comienzan a cuestionar que GUAJARDO hace campaña en pos del PRI utilizando recursos oficiales y pues si quiere entrar en la puja debió retirarse de la SEDATU.

Otra situación que seguramente debe hacerle ruido a GUAJARDO es que a pesar de que él fue uno de los primeros o el más decidido en apoyo que tuvo MARCO ANTONIO BERNAL en su aspiración a la candidatura a la gubernatura, que le organizó una comida en su rancho al suspirante matamorense éste no le ha brindado su apoyo para que resulte ser presidente del PRI, al contrario, aunque bueno, acá en Tamaulipas la opinión de BERNAL y nada es lo mismo, pero allá en CDMX igual puede aunque sea opinar a su favor pero tal parece que eso no sucederá.

Peor el asunto para SERGIO es que trae contras en su sector, la CNC, quizá GUADALUPE FLORES este abogando por él, y dicen que hasta amenazando para que los consejeros le vean con buenos ojos, pero es un hecho que no todos los cenecistas están de su parte, o al menos eso fue lo que se vio el fin de semana pasado cuando en el tirón parejo, así se llama el rancho de JUAN BAEZ, la reunión fue para apoyar a LUEBBERT.

En las imágenes que circularon en las redes sociales se vio a un LUEBBERT haciendo uso de la palabra y hablando del proceso democrático que debe realizarse para la elección de la nueva dirigencia del PRI, ¿de qué demonios habla si él, mejor que nadie, sabe que nunca en su partido le han apostado a ese valor y si la democracia está cuestionada en nuestro Estado es porque él también fue uno de los que la prostituyo?

Pero, ¿de verdad los priistas querrán tirar lo poco que tienen apostándole a personajes cuestionados como LUEBBERT GUTIERREZ?

Al parecer no todos, son muchos los priistas los que creen que LUEBBERT no sería buena opción porque no es lo que necesita el partido en estos momentos, y tienen razón, porque en lugar de defender al PRI se andará defendiendo él mismo de los señalamientos que pesan en su contra, es obvio que el esposo de MARIA ESTHER CAMARGO busca blindaje y, claro, tener mano en la repartición de las candidaturas o ya de perdido llevarse una buena negociación.

Lo que los priistas necesitan al frente del tricolor es un personaje limpio y créame que aunque lo dude si los hay en el tricolor, quizá contados, pero los hay, además para nada les conviene un dirigente que les deje en medio del huracán de desacuerdos políticos.

Razón por la que si puede ser factible que desde la Ciudad de México se arregle la restructuración total del PRI y una mujer sea la que le toque recoger los pedacitos del tricolor, ensamblarlos nuevamente, conciliando con los diferentes liderazgos priistas para poder ponerse de pie rumbo al 2018, por lo pronto lo único que está claro es que los priistas andan pero que yunta de bueyes mal amansados, cada quien jala para su lado, no están listos para dar el tirón parejo.

