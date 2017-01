Y MARGARITO LOPEZ DONDE QUEDO?

Los amigos priistas de Antiguo Morelos, se preguntan dónde quedó su guía político MARGARITO LOPEZ TURRUBIATES ante tanta perdida a manos del Partido Acción Nacional.

El PAN por cuatro ocasiones le ha pegado duro al PRI que bajó de donde estaba trepado y ahora tiene el mando de Antiguo Morelos últimamente en manos de la respetable señora EVANGELINA DE TINAJERO.

Los pueblos se cansan de tantas acciones de sus autoridades y no pueden hacer otra cosa que votar en contra de los priistas que se habían adueñado del poder en el municipio, especialmente los López, donde el poder do Pedro C. López fue Presidente Municipal y sus hijos Margarito, Pedro, y Joel, este último que en paz descanse.

Y hasta una hermana pretendía ser Alcaldesa pero los votos fueron adversos y se acabó el reinado de esa familia.

Por lucha no ha quedado porque en cada elección, salen los tricolores, como parte en las campañas pero al final el pueblo vota por Acción Nacional y con EVA DE TINAJERO siguen bien.

Por eso se dice que “los caciques duran mientras el pueblo los encuentre”.

